KÂBE CANLI İZLE: 24 Şubat Kâbe canlı yayını nereden, nasıl izlenir?
Güncelleme:
Kâbe'yi anbean görmek isteyen binlerce kişi, canlı yayın seçeneklerini mercek altına aldı. Mescid-i Haram'dan kesintisiz ve güncel görüntülere nasıl ulaşılacağı, hangi platformlarda yayınlandığı ve erişim yöntemleri merak konusu oldu. Özellikle mübarek günlerde ve Ramazan aylarında artan ilgi, "Kâbe canlı izle" aramalarını tekrar gündeme taşıdı. Peki, 24 Şubat Kâbe canlı yayını nereden, nasıl izlenir?

Kâbe'den canlı yayınları takip etmek isteyenler, Mescid-i Haram'daki görüntülerin hangi platformlardan ve kanallardan izlenebileceğini araştırıyor. Canlı yayınlar kesintisiz mi, ücretsiz mi ve nasıl erişiliyor? Özellikle Ramazan ve kandil gecelerinde yoğunlaşan ilgi, "Kâbe canlı izle" aramalarını yeniden öne çıkardı. Ayrıntılar haberin devamında…

KÂBE CANLI İZLE

Kâbe'den canlı yayın izlemek için tıklayın.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Ramazan, hicrî takvime göre her yıl farklı tarihlerde başlar. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. İlk teravih namazı 18 Şubat akşamı kılındı ve ilk oruç 19 Şubat sabahı tutuldu.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. 19 Mart günü Ramazan'ın son orucu tutulacak, ardından 20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, İslam dininde yalnızca oruç ayı olarak değil; sabır, yardımlaşma ve manevi arınma ayı olarak büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamış, oruç ibadeti farz kılınmıştır. İftar ve sahur sofraları toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirirken, Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi de Ramazan ayı içinde yer alır.

