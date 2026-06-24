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Kaan Akkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Sado'su kaç yaşında, nereli?

Kaan Akkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Sado'su kaç yaşında, nereli?
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul dizisinde canlandırdığı Sado karakteriyle dikkat çeken Kaan Akkaya, son dönemin merak edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı performansıyla adından söz ettiren genç oyuncunun hayatı, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kaan Akkaya kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Sado'su kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul dizisinin sevilen karakterlerinden Sado'ya hayat veren Kaan Akkaya, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamıyla gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Daha önce farklı projelerde de rol alan oyuncunun eğitim geçmişi, yaşı ve kariyer basamakları merak konusu oldu. Kaan Akkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kaan Akkaya'nın biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler...

KAAN AKKAYA KİMDİR?

Kaan Akkaya, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Gerçek adı Alp Kaan Akkaya olan oyuncu, televizyon ve oyunculuk kariyerinde çeşitli projelerde yer almıştır. Özellikle Ben Leman ve Altı Üstü İstanbul yapımlarıyla dikkat çekmiştir.

KAAN AKKAYA KAÇ YAŞINDA?

Kaan Akkaya, 2 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 29 yaşındadır.

KAAN AKKAYA NERELİ?

Oyuncu Kaan Akkaya'nın doğum yeri İzmir olarak belirtilmektedir. Kariyerini ise İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir.

KAAN AKKAYA'NIN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerinde televizyon ve sinema projelerinde yer alan Kaan Akkaya, genç yaşta sektöre adım atmıştır. Ben Leman ve Altı Üstü İstanbul projelerinde rol alarak izleyici karşısına çıkmıştır. Performansıyla dikkat çeken oyuncu, kariyerini yeni projelerle sürdürmeye devam etmektedir.

1,75 metre boyundaki Kaan Akkaya, genç oyuncular arasında yer alırken, özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle adından söz ettirmektedir. Oyunculuk alanındaki çalışmalarını sürdüren Akkaya'nın kariyerinde yeni yapımlarla yer alması beklenmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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