Juventus Lazio maçı hangi kanalda, Juventus Lazio nereden CANLI izlenir?

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Juventus Lazio nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Serie A'nın Türkiye'deki yayıncısı S Sport, karşılaşmayı S Sport 2 kanalından ve dijital platformu S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlayacak. Kenan Yıldız'ın sahada olup olmayacağı ise Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Juventus - Lazio maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

JUVENTUS LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Lazio maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İtalya Serie A'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

JUVENTUS LAZİO NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2 kanalına Turkcell TV+ platformunda 78. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

JUVENTUS LAZİO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Juventus - Lazio maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport kanallarının yer aldığı bir platform paketine ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

JUVENTUS LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak Juventus - Lazio maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

JUVENTUS LAZİO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Juventus'un iç saha maçlarını oynadığı Torino'daki Allianz Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı taraftarların, tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS LAZİO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'ın Lazio karşısında forma giyip giymeyeceği, maç öncesinde açıklanacak ilk 11 ile kesinlik kazanacak. Juventus'un hücum hattının en önemli isimleri arasında gösterilen milli futbolcu, takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Türk futbolseverler, Kenan Yıldız'ın Lazio karşısındaki performansını yakından takip edecek.

JUVENTUS VE LAZİO'NUN HEDEFİ 3 PUAN

İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü Juventus, taraftarı önünde Lazio'yu mağlup ederek Serie A'nın üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Roma ekibi Lazio ise Torino deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak. İki köklü İtalyan kulübünün mücadelesi, Serie A'da haftanın kapanış maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.