Juventus - Benfica maç kadrosu açıklandı! Kenan Yıldız oynuyor mu?

Juventus - Benfica maç kadrosu! Juventus Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Benfica'yı ağırlayacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Juventus - Benfica maç kadrosunda Kenan Yıldız var mı, oynuyor mu merak ediliyor. İşte Juventus - Benfica maç kadrosu ve detaylar...

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. İşte ayrıntılar...

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Miretti, Kenan Yıldız, David.

Benfica: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barreiro, Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis.

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Benfica maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

