Juventus - Benfica maç kadrosu açıklandı! Kenan Yıldız oynuyor mu?
Juventus - Benfica maç kadrosu! Juventus Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Benfica'yı ağırlayacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Juventus - Benfica maç kadrosunda Kenan Yıldız var mı, oynuyor mu merak ediliyor. İşte Juventus - Benfica maç kadrosu ve detaylar...
JUVENTUS - BENFİCA MAÇ KADROSU
Juventus - Benfica maç kadrosu açıklandı:
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Miretti, Kenan Yıldız, David.
Benfica: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barreiro, Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis.
JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus - Benfica maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor'da canlı yayınlanacak.