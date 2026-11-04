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Jason Statham saç mı ektirdi?

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Jason Statham saç mı ektirdi?
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Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, saç ektirdiği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan ve oyuncunun saçlı halini gösterdiği öne sürülen fotoğraflar merak uyandırırken, Jason Statham'ın saç ekimi yaptırıp yaptırmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Jason Statham saç mı ektirdi? Detaylar haberimizde.

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın saç ektirdiğine yönelik iddialar, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yıllardır kullandığı kısa saçsız görünümünün değiştiğini öne süren paylaşımlar kısa sürede dikkat çekerken, söz konusu görüntülerin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Jason Statham saç mı ektirdi? Detaylar...

JASON STATHAM SAÇ MI EKTİRDİ?

Jason Statham'ın saç ekimi yaptırdığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya güvenilir kaynaklarca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun saç ektirdiği yönündeki iddialar, sosyal medyada dolaşıma giren ve kendisini saçlı gösteren fotoğraflar üzerinden yayıldı.

Ancak The Verge tarafından yapılan incelemede, Jason Statham'ın saçlı göründüğü iddia edilen fotoğrafın gerçek olmadığı ortaya konuldu. Tersine görsel arama yöntemiyle yapılan araştırmada, söz konusu görüntünün 2011 yılında çekilmiş bir paparazzi fotoğrafının değiştirilmiş hali olduğu belirlendi. Dolayısıyla bu fotoğraf, oyuncunun saç ektirdiğini kanıtlayan gerçek bir görüntü niteliği taşımıyor.

JASON STATHAM'IN SAÇ EKTİRDİĞİ İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Jason Statham ve Jeff Bezos'u saçlı gösteren görsellerin sosyal medya platformlarında paylaşılması, iki ismin de saç ekimi yaptırdığı yönündeki söylentileri beraberinde getirdi. X, Threads ve Bluesky gibi platformlarda yayılan fotoğraflar, bazı kullanıcılar tarafından gerçek dönüşüm görüntüleri olarak değerlendirildi.

JASON STATHAM KİMDİR?

Jason Statham, aksiyon filmlerindeki rolleriyle dünya çapında tanınan İngiliz oyuncudur. Özellikle Taşıyıcı (The Transporter), Hızlı ve Öfkeli ve Cehennem Melekleri (The Expendables) gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Statham, kendine özgü kısa saçsız görünümüyle de tanınıyor.

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