İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Narlıca mahallesinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 17.30 ile 21.30 arasında yaklaşık dört saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır.

Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İnkılap, İslamsaray, Kurtuluş, Maltepe ve Turabey mahallelerinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi olacaktır. Bu kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Maltepe mahallesinde 28 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat süren bir su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bornova

Gürpınar mahallesinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi olacaktır. Kesinti branşman arızasından kaynaklanmaktadır.

Konak

Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim mahallelerinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 17.35 ile 19.35 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Akın Simav, Barbaros, Kılıç Reis ve Turgut Reis mahallelerinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.48 ile 19.49 arasında yaklaşık on saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Bu kesinti boru deplasman çalışması nedeniyle yapılmaktadır.

Urla

Çamlıçay, Kalabak, Şirinkent, Yenice ve Zeytinalanı mahallelerinde 29 Nisan 2026 tarihinde saat 11.40 ile 20.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.