İstanbul'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 31 Mart İstanbul okul var mı?

İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları, milyonlarca öğrenciyi ve veliyi yakından ilgilendiren önemli bir soruyu yeniden gündeme taşıdı: Okullar tatil edilecek mi? Meteorolojik uyarılar ve şehir genelinde yaşanan aksaklıklar sonrası gözler resmi makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 31 Mart İstanbul okul var mı? İşte 31 Mart 2026 Salı günü İstanbul’daki eğitim durumuna ve hava koşullarına dair tüm detaylar…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’nin doğusu için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından İstanbul’da hava koşulları ciddi şekilde değişti. Gün boyunca etkili olan çok bulutlu hava, akşam saatlerinden itibaren yerini yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlara bıraktı. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar, şehir genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konu ise eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, olası bir tatil kararına ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda, İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine dair yetkili kurumlardan yapılmış herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Yetkililer, kararların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağını vurgulayarak, özellikle sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

31 MART İSTANBUL OKUL VAR MI?

31 Mart 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul’da eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar alınmış bir tatil kararı bulunmadığı için, okullar açık olacak ve dersler normal program akışında sürdürülecek.

Bununla birlikte, hava koşullarının seyrine bağlı olarak ilerleyen saatlerde yeni bir değerlendirme yapılabileceği de ifade ediliyor. Özellikle gece boyunca süren yağışların sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi halinde, yerel bazlı veya genel bir karar alınma ihtimali her zaman gündemde kalmaya devam ediyor.

Velilerin ve öğrencilerin, güncel gelişmeleri yalnızca resmi kurumların açıklamaları üzerinden takip etmeleri büyük önem taşıyor. Ani değişen hava koşulları nedeniyle alınabilecek olası kararlar, son dakika duyuruları ile kamuoyuna bildirilebilir.

31 MART İSTANBUL HAVA DURUMU

31 Mart Salı günü İstanbul’da hava durumunun, günlük yaşamı zorlaştırabilecek seviyede etkili olması bekleniyor. Meteorolojik verilere göre:

Gökyüzü gün boyunca çok bulutlu olacak

Aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürecek

Yağışların özellikle sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor

Gece saatlerinde başlayan yağışlar nedeniyle şehir genelinde bazı bölgelerde kısa süreli su birikintileri oluştu. Bu durum özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğunu artırırken, sürücüler için görüş mesafesinin düşmesi risk oluşturdu.

Uzmanlar, sarı kodlu uyarının hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, sabah saatlerinde işe ve okula gidiş sırasında yaşanabilecek gecikmelere karşı erken yola çıkılması öneriliyor.