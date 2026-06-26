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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 26 Haziran Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 26 Haziran Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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26 Haziran Cuma günü İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu, sürücüler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde artan araç sayısı nedeniyle "İstanbul'da trafik var mı?" ve "Hangi ilçelerde yoğunluk yaşanıyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, İstanbul'da trafik var mı? 26 Haziran Cuma hangi ilçelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor, hangi güzergâhlarda yavaşlama görülüyor?

26 Haziran Cuma günü İstanbul'daki trafik durumu, şehir içi ulaşımı kullanan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Köprü bağlantıları, çevre yolları ve ana ulaşım arterlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, sürücüler alternatif güzergâhları değerlendirmeye çalışıyor. "Trafik hangi bölgelerde etkili?" ve "Hangi yollar daha yoğun?" sorularına yanıt aranırken, güncel trafik verileri de yakından takip ediliyor. İşte İstanbul'da trafik durumuna ilişkin detaylar…

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 26 HAZİRAN CUMA

26 Haziran Cuma günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ana arterler, köprü geçişleri ve bağlantı yollarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşanırken, bazı bölgelerde trafik akışında yavaşlamalar görülebiliyor. Gün içerisindeki yoğunluk seviyesi saatlere ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Gün boyunca Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir ve çevresindeki ana ulaşım noktalarında trafik hareketliliği dikkat çekiyor. Özellikle iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sabah ve akşam saatlerinde araç yoğunluğunun arttığı gözlemlenebiliyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

Köprü bağlantı yolları, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve merkezi ilçelere ulaşım sağlayan ana güzergâhlarda zaman zaman yoğunluk görülebiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce anlık trafik verilerini kontrol etmeleri ve alternatif güzergâhları değerlendirmeleri öneriliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu genellikle sabah 07.00-10.00 saatleri arasında artış gösterirken, akşam saatlerinde ise 17.00-20.00 aralığında en yüksek seviyelerine ulaşıyor. Günün diğer saatlerinde ise trafik akışı bölgesel olarak farklılık gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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