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İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 30 Eylül Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu? İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

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İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 30 Eylül Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu? İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!
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İstanbul Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Yağışların yarın bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken, İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediği de merak konusu oldu. İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Eylül Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu? İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Detaylar haberimizde.

İstanbul’da hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla ilgili İstanbul Valiliği’nden uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Eylül Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI!

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul’da havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği belirtildi.

Yağışların bugün İstanbul genelinde yerel olarak etkili olacağı, yarın ise gece ilk saatlerden başlayarak öğle saatlerine kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri ile Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında ayrıca rüzgarla ilgili uyarıya da yer verildi. Buna göre rüzgarın yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak İstanbul Valiliğinden ve Milli Eğitim Bakanlığından okulların tatil edildiğine dair bir açıklama gelmedi.

30 EYLÜL ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL VAR MI YOK MU?

30 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da okulların tatil edilip edilmediği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından gündeme geldi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, okulların tatil edildiğine yönelik bir duyuru paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığından da okulların tatil edildiğine dair bir açıklama gelmedi.

Dolayısıyla mevcut bilgilere göre 30 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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