İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Nisan İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul’da sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar yaşanan hareketliliğin kaynağını merak ederken, “Deprem mi oldu?” sorusu hızla gündeme yerleşti. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar ise “6 Nisan İstanbul depremi nerede oldu?” sorusunu en çok araştırılan başlıklardan biri haline getirdi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin belirsizlik sürerken, kamuoyu resmi açıklamalara odaklandı. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6 Nisan itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılan ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, “Son Depremler” listesi üzerinden kamuoyuna düzenli olarak aktarılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi, en güvenilir ve resmi kaynaklardan biri olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Nisan 2026 tarihli güncel deprem verilerini paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan tabloda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgisi gibi önemli detaylar yer alıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme faaliyetlerine dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

6 NİSAN İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

