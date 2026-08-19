İstanbul SARIYER su kesintisi! 19-20 Ağustos İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:

Baltalimanı Mah / Sarıyer

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi

19.08.2026 15:32

Tahmini Bitiş

19.08.2026 23:00