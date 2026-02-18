İstanbul sahur saat kaçta, 18 Şubat Çarşamba sahur imsak saati ne?

Ramazan ayının başlangıcına az bir süre kala İstanbul'da sahur saati kaçta sorusu büyük ilgi görüyor. Sahur yemeklerini bu vakte kadar tamamlamak isteyenler takvimlerdeki güncel sahur ve imsak zamanlarını yakından takip ediyor. 18 Şubat Çarşamba sahur imsak saati ne? İstanbul sahur saat kaçta?

İSTANBUL'DA 2026 RAMAZAN'IN İLK SAHUR SAATİ BELLİ OLDU

2026 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İstanbul'da oruç tutacak vatandaşlar ilk sahur saatini merak ediyor. 2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre İstanbul'da ilk sahur (imsak) vakti 06:22 olarak belirlendi. Bu saatten itibaren oruç ibadeti başlayacak.

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA OLACAK?

Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak. Aynı gün İstanbul'da ilk iftar vakti saat 18:49 olacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak.

18 ŞUBATİSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ