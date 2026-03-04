İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.03.2026 14:11:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
