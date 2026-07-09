İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...
Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
KADIKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: RASİMPAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.07.2026 14:00:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2026 19:00
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