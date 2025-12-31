Haberler

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Aralık İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: CADDEBOSTAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 31.12.2025 11:55:00

Tahmini Bitiş Tarihi: 31.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

500

