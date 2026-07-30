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İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 30-31 Temmuz İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 30-31 Temmuz İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı: 

Etkilenen Mahalle: DUMLUPINAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 30.07.2026 09:59:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.07.2026 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

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