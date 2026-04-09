İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 NİSAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: TAYAKADIN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2026 13:55:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: İÇERENKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2026 14:30:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2026 18:00

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: KARAAĞAÇ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2026 10:34:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2026 17:30

