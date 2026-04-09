İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 NİSAN

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: TAYAKADIN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2026 13:55:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: İÇERENKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2026 14:30:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: KARAAĞAÇ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.04.2026 10:34:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.04.2026 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185