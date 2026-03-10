İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 MART

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Beykoz

Gümüşsuyu Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 700 mm çaplı ana isale hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 10 Mart 2026 tarihinde saat 14.19.59'da başlamıştır ve çalışmaların aynı gün saat 21.00 civarında tamamlanması beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Esenyurt

Süleymaniye Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 10 Mart 2026 tarihinde saat 15.27.22'de başlamıştır ve çalışmaların aynı gün saat 19.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Eyüpsultan

Topçular Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 300 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 10 Mart 2026 tarihinde saat 15.31.27'de başlamıştır ve çalışmaların aynı gün saat 20.00 civarında tamamlanması beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Sultangazi

Gazi Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında sorun oluşmuştur. Kesinti 10 Mart 2026 tarihinde saat 13.24.24'te başlamıştır ve çalışmaların aynı gün saat 17.00 civarında tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.