İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 3-4 Şubat İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEVLANA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.02.2026 12:48:19

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185