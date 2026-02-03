İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 3-4 Şubat İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MEVLANA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.02.2026 12:48:19
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185