İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde Baklalı, Boyalık, Durusu, Karaburun, Tayakadın, Terkos ve Yeniköy mahallelerinde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Deliklikaya Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışması yapılacaktır. Bunun yanında Anadolu Mahallesi’nde Akhan, Fatmagül, Hoca Ahmet Yesevi ve Hoşdere sokaklarında ve Atatürk Mahallesi’nde Aydınlı ve Baltacı sokaklarında saat 09.30 ile 16.30 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Avcılar

Avcılar ilçesinde Üniversite Mahallesi’nde Aral, Bağlariçi, Ceyhun, Mandıra, Naz ve Seyhun sokaklarında 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ambarlı Mahallesi’nde Balaban, Beyazzambak, Cumhuriyet, Gazete, Güven ve İhsanbey sokaklarında ve yine Ambarlı Mahallesi’nde Beşevler, Ceyhan, Cumhuriyet, Eğitim, Faik Bey, Martı, Çelik, Çimenli, Öğretmen ve Öğretmenler sokaklarında aynı saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

Bahçelievler ilçesinde Hürriyet Mahallesi’nde Altın, Güngören, Hürriyet, Mahmutbey, Pamuk Çıkmazı, Polat, Sedef ve Sümbül sokaklarında 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Başakşehir

Başakşehir ilçesinde Ziya Gökalp Mahallesi’nde Abdullah Paşa Sokak’ta 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

Esenler ilçesinde Oruçreis Mahallesi’nde çok sayıda sokakta 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 03.30 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı ilçede Oruçreis Mahallesi’nde 612. Sokak ve Karadeniz Sokak’ta ve Turgut Reis Mahallesi’nde 442. Sokak, 486. Sokak, Adem Yavuz Sokak ve Şehit Ali Karahan Sokak’ta saat 09.00 ile 11.00 arasında yine bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

Fatih ilçesinde Seyyid Ömer Mahallesi’nde Altımermer, Ali Şir Nevai, Köprülüzade ve Taşköprülüzade sokaklarında 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Hocapaşa Mahallesi’nde Ankara Caddesi ve Sirkeci İstasyon Sokak’ta aynı saatler arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Güngören

Güngören ilçesinde Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Akasya, Akçay, Ardıç, Fatih, Kalender, Karadal, Kızılağaç, Kiraz, Savur ve Uzun sokaklarında 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde Bosna, Kervan Çıkmazı, Siteler Camii ve Öğrenci sokaklarında 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zeytinburnu

Zeytinburnu ilçesinde Maltepe Mahallesi genelinde 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca aynı mahallede Gümüşsuyu Sokak’ta saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.