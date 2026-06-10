İsmail Yüksek kimdir? Orta saha İsmail Yüksek kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe ve A Millî Takım’da orta sahadaki kritik rolüyle öne çıkan İsmail Yüksek, futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer detayları yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, Türk futbolunun son yıllarda yükselen orta saha oyuncularından biridir. Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu, hem savunma katkısı hem de oyun kurulumundaki etkisiyle öne çıkmaktadır. Milli takımda da görev alan İsmail Yüksek, kısa sürede önemli bir kariyer ivmesi yakalamıştır.

İSMAİL YÜKSEK KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan İsmail Yüksek, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

İSMAİL YÜKSEK NERELİ?

Başarılı orta saha oyuncusu Kocaeli doğumludur.

İSMAİL YÜKSEK EVLİ Mİ?

İsmail Yüksek’in özel hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır ve evli olmadığı bilinmektedir.

İSMAİL YÜKSEK TRANSFER GELİŞMELERİ

Son dönemde Avrupa kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek için transfer iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle Almanya ve İtalya’dan bazı kulüplerin oyuncuyu yakından takip ettiği konuşulurken, Fenerbahçe’nin yıldız ismiyle ilgili gelişmeler futbol kamuoyunda merakla izleniyor.

İSMAİL YÜKSEK TRANSFERMARKT DEĞERİ

Futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilen İsmail Yüksek’in piyasa değerinin son yıllarda ciddi bir yükseliş gösterdiği belirtiliyor. Orta sahadaki istikrarlı performansı, oyuncunun Avrupa kulüpleri tarafından daha fazla izlenmesine neden oluyor.