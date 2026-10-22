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İsmail Arı kimdir? Gazeteci İsmail Arı neden tutuklandı?

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İsmail Arı kimdir? Gazeteci İsmail Arı neden tutuklandı?
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BirGün muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Gelişmenin ardından İsmail Arı’nın kim olduğu ve hangi suçlamalar nedeniyle tutuklandığı merak konusu oldu. Peki, İsmail Arı kimdir? Gazeteci İsmail Arı neden tutuklandı? Detaylar...

BirGün muhabiri İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Peki, İsmail Arı kimdir? İsmail Arı neden tutuklandı? Detaylar haberimizde.

İSMAİL ARI KİMDİR?

İsmail Arı, BirGün gazetesinde muhabir olarak görev yapan Türk gazetecidir. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Arı, aslen Tokatlıdır. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlayan Arı, 2019 yılında mezun oldu.

Gazetecilik alanında çalışan İsmail Arı, BirGün gazetesindeki muhabirlik göreviyle tanınıyor. Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla yeniden gündeme geldi.

İSMAİL ARI NEDEN TUTUKLANDI?

BirGün muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arı hakkında ilk aşamada “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamaları yöneltildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifade vermek üzere davet edilen İsmail Arı, belirtilen saatte emniyete gitti. Ancak burada kendisine gözaltı kararı tebliğ edildi ve gazeteci gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arı'nın savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık sürecinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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