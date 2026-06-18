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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
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18 Haziran sabah saatlerinde bazı Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişim ve bağlantı sorunları yaşadığını bildirdi. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve uygulamaya girişte yaşanan problemler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Instagram çöktü mü?" sorusu kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Yaşanan erişim problemlerinin ardından birçok kullanıcı platformun neden açılmadığını ve sorunun kaynağını merak etti. 18 Haziran itibarıyla da bazı kullanıcıların benzer şikâyetleri gündeme taşıması, platformdaki teknik durumun yeniden tartışılmasına neden oldu. Instagram’daki son duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI 18 HAZİRAN'DA MI YAŞANDI?

18 Haziran sabah saatlerinde bazı Instagram kullanıcıları, uygulamada giriş ve içerik yükleme sorunları yaşandığını öne sürdü. Akışın yenilenmemesi, hikâyelerin görüntülenmemesi ve mesajlaşma bölümünde gecikmeler yaşanması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcıların bildirdiği şikâyetlerde gönderilerin geç yüklenmesi, bazı içeriklere erişilememesi ve uygulamanın yavaşlaması dikkat çekti. 18 Haziran itibarıyla da benzer şikâyetlerin devam ettiği yönündeki paylaşımlar kullanıcıların dikkatini çekerken, uzmanlar bu tür sorunların yoğun trafik, internet bağlantısı veya sistem güncellemelerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, platformun ne zaman tamamen normale döneceğini merak ediyor. Resmi bir açıklama beklenirken, Instagram’daki performansın stabil hale gelip gelmeyeceği yakından takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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