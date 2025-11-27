İmran Han öldü mü, yaşıyor mu?

Tek kişilik hücrede insanlık dışı koşullarda tutulduğu ve burada yaşamını yitirdiği öne sürülen İmran Han'la ilgili haberler kısa sürede yayıldı. Ancak Adiala Cezaevi yetkilileri, Han'ın öldüğüne yönelik iddiaları kesin bir dille reddederek bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İmran Han'a ne olduğu hâlâ merak konusu.

İMRAN HAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Cezaevi yönetimi, İmran Han'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve hâlen cezaevinde bulunduğunu belirterek ölüm iddialarının ya da başka bir yere nakledildiği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN YALANLAMA

Han'ın tutulduğu Adiala Cezaevi yetkilileri, ortaya atılan iddialara hızlı bir şekilde yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Han'ın durumunun stabil olduğu, sağlık açısından herhangi bir sorun bulunmadığı ve hakkında ortaya atılan tüm ölüm ile nakil iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

"SAĞLIĞI GAYET İYİ"

Cezaevi yönetimi, açıklamasında "Başka bir kuruma sevk edildiğine dair iddialar doğru değil. Sağlık durumu yerinde" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA BAKANINDAN DETAYLI AÇIKLAMA

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif de tartışmalara dahil olarak Han'ın cezaevindeki koşullarının iddia edildiği kadar kötü olmadığını söyledi. Asif'e göre İmran Han, cezaevinde televizyon, spor ekipmanları, çift kişilik yatak ve kadife döşek gibi geniş olanaklara sahip.

"Yediği yemeklerin menüsüne bir bakın; beş yıldızlı otellerde bile bu kadar çeşit yok," diyen Asif, geçmişteki kendi cezaevi deneyimlerine değinerek Han'ın mevcut koşullarını şu sözlerle eleştirdi: "Biz soğuk zeminde yatardık, verilen yemekle idare ederdik. Ocak ayında sıcak su bile yoktu, sadece iki battaniyemiz vardı."