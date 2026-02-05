İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi, yerli statüsünde mi?

Transfer dönemlerinin en çok tartışılan konularından biri olan "İlkay Gündoğan yabancı mı, yerli mi?" sorusu yeniden gündemde. Kariyerini Avrupa'nın dev kulüplerinde sürdüren yıldız futbolcunun Türkiye'de forma giymesi halinde hangi statüde oynayacağı, kulüplerin yabancı kontenjanı planlamasını doğrudan etkiliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN STATÜSÜ MERAK KONUSU OLDU

Son yılların en istikrarlı orta saha oyuncularından biri olan İlkay Gündoğan'ın hangi statüde değerlendirileceği futbol kamuoyunda sıkça araştırılıyor. Kariyerine Avrupa'nın dev kulüplerinde yön veren ve tercihini Almanya Milli Takımı'ndan yana kullanan yıldız futbolcunun, Türkiye'de forma giymesi halinde "yabancı" sayılıp sayılmayacağı gündemin üst sıralarında yer alıyor.

MAVİ KART DÜZENLEMESİ STATÜYÜ DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son yıllarda yürürlüğe koyduğu ve yurt dışında yetişen Türk kökenli futbolcuları kapsayan Mavi Kart uygulaması, bu konuda belirleyici rol oynuyor. İzinle Türk vatandaşlığından çıkan ve Mavi Kart sahibi olan oyuncular, federasyon talimatları doğrultusunda kulüpler tarafından yerli statüsünde kadroya dahil edilebiliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN YERLİ STATÜSÜNDE SAYILIYOR

İlkay Gündoğan da Mavi Kart kapsamına giren futbolcular arasında yer alıyor. Mevzuata göre, Almanya A Milli Takımı tercihini 15 Haziran 2015 tarihinden önce yapmış olması, Süper Lig özelinde yerli statüsünde değerlendirilmesinin önünü açıyor. Bu durum, olası bir Türkiye kariyerinde kulüpler açısından önemli bir avantaj anlamına geliyor.