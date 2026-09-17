İlhan Fakılı hangi takımdan geldi, İlhan Fakılı kimdir?

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Futbolseverlerin gündeminde yer alan isimlerden biri olan İlhan Fakılı’nın hangi takımdan geldiği merak ediliyor. Özellikle yeni transferi sonrası araştırılan genç oyuncu için “İlhan Fakılı kimdir, hangi takımda oynadı ve hangi takımdan geldi?” sorularına yanıt aranıyor. İşte İlhan Fakılı’nın futbol kariyeri ve transfer geçmişiyle ilgili merak edilen detaylar…

İLHAN FAKILI KİMDİR?

İlhan Fakılı, 20 Ocak 2006 tarihinde Fransa’da dünyaya geldi. 180 cm boyundaki genç futbolcu, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Futbol kariyerinde Fransa ekiplerinden Clermont Foot 63 formasını giyen Fakılı, 2026-27 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

Genç yaşına rağmen farklı bir futbol deneyimi kazanan İlhan Fakılı, Beşiktaş'a transferiyle kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

İLHAN FAKILI HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

İlhan Fakılı, Clermont Foot 63 takımından Beşiktaş’a geldi. Fransa’da futbol kariyerini sürdüren genç orta saha oyuncusu, 2026-27 sezonunun başında siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı.

Fakılı’nın Beşiktaş’a transferi sonrasında futbolseverler, genç oyuncunun geçmiş kariyerini ve oynadığı kulüpleri araştırmaya başladı.

İLHAN FAKILI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

İlhan Fakılı orta saha oyuncusudur. 180 cm boyundaki genç futbolcu, orta sahadaki görevleriyle kariyerini sürdürüyor. 20 Ocak 2006 doğumlu olan Fakılı, Beşiktaş'a transfer olduğunda 20 yaşındaydı.

İLHAN FAKILI BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN GELDİ?

İlhan Fakılı, 2026-27 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Clermont Foot 63'te forma giyen genç futbolcu, transferinin ardından kariyerine Türkiye’de devam etme fırsatı yakaladı.

Beşiktaş'a transferiyle birlikte İlhan Fakılı'nın kariyerinin nasıl şekilleneceği ve siyah-beyazlı takımda ne kadar süre forma şansı bulacağı futbolseverlerin takip ettiği konular arasında yer alıyor.

İLHAN FAKILI’NIN KARİYERİ

20 Ocak 2006 tarihinde Fransa’da doğan İlhan Fakılı, futbol kariyerinde Clermont Foot 63 formasını giydi. Orta saha pozisyonunda görev yapan oyuncu, 2026-27 sezonu itibarıyla Beşiktaş kadrosuna dahil oldu.

İlhan Fakılı kimdir, hangi takımdan geldi? sorularının yanıtı kısaca şöyle:

• Doğum tarihi: 20 Ocak 2006

• Doğum yeri: Fransa

• Boyu: 180 cm

• Mevki: Orta saha

• Önceki takımı: Clermont Foot 63

• Yeni takımı: Beşiktaş

• Transfer dönemi: 2026-27 sezonu başı