İBB yurt başvurusu ne zaman? 2026 İBB yurt başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İBB yurt aylık ücreti ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren yurtlar için 2026-2027 akademik yılı başvuruları başladı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 16 yurt öğrencileri ağırlayacak. Peki, İBB yurt başvurusu ne zaman? 2026 İBB yurt başvuru şartları neler? İBB yurt başvurusu nasıl başvurulur? İBB yurt aylık ücreti ne kadar?

İBB YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yurtlar için 2026-2027 akademik yılı başvuru süreci başladı. İBB'nin açıklamasına göre başvurular 25 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

İBB bünyesinde hizmet veren toplam 16 yurdun 11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i ise Anadolu Yakası'nda bulunuyor. Bu yurtların 10'u kız, 6'sı ise erkek öğrencilere hizmet verecek.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen süre içerisinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

2026 İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB yurtlarına başvuruda bulunacak öğrenciler için bazı koşullar bulunuyor. Buna göre öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması gerekiyor.

Başvuru şartları kapsamında öğrencinin ailesinin ikamet adresinin ise İstanbul sınırları dışında olması gerekiyor. Bunun yanında öğrencinin çalışma durumuna ilişkin de şart bulunuyor.

Zorunlu staj dışında, brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmamak gerekiyor. Başvuracak öğrencinin kamu personeli olmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Ayrıca öğrencinin İBB yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

İBB YURT BAŞVUSU NASIL BAŞVURULUR?

2026-2027 akademik yılı için İBB yurt başvuruları yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci başlayan öğrencilerin, İBB'nin yurt başvuru sayfasında yer alan adımları takip ederek işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuruların 25 Ağustos saat 23.59'da sona erecek olması nedeniyle öğrencilerin işlemlerini bu süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin başvuruları değerlendirme sürecine alınacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB yurt başvurularının değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 4 Eylül tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, başvuru sonuçlarını yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenebilecek.

İBB yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, 14 Eylül'den itibaren yurtlarda kalmaya başlayabilecek.

İBB YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Verilen bilgilere göre İBB'nin 2026-2027 akademik yılı yurt başvuruları, başvuru tarihleri ve kabul şartlarına ilişkin açıklama bulunurken İBB yurt aylık ücretine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu nedenle mevcut bilgiler kapsamında 2026-2027 dönemi için İBB yurt aylık ücretine ilişkin net bir rakam verilemiyor.