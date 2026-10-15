Hoffenheim Beşiktaş maçı hakemi kim, Hoffenheim Beşiktaş maçını kim yönetiyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Belçikalı hakem Bram Van Driessche oturacak. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEM KADROSU

HAKEM: Lawrence Visser (Belçika)

1. YARDIMCI HAKEM: Ruben Wyns (Belçika)

2. YARDIMCI HAKEM: Michele Seeldraeyers (Belçika)

DÖRDÜNCÜ HAKEM: Kevin Van Damme (Belçika)

VAR HAKEMİ: Bram Van Driessche (Belçika)

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maç 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Belçikalı hakem Lawrence Visser'in düdük çalacağı bu kritik deplasman müsabakası Türkiye'de şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından ve yayıncı kuruluşun dijital platformlarından canlı izlenebilecek.