Hoffenheim Beşiktaş maçı hakemi kim, Hoffenheim Beşiktaş maçını kim yönetiyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını Belçika Futbol Federasyonundan hakem Lawrence Visser yönetecek. Müsabakada Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak.
Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Belçikalı hakem Bram Van Driessche oturacak. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEM KADROSU
HAKEM: Lawrence Visser (Belçika)
1. YARDIMCI HAKEM: Ruben Wyns (Belçika)
2. YARDIMCI HAKEM: Michele Seeldraeyers (Belçika)
DÖRDÜNCÜ HAKEM: Kevin Van Damme (Belçika)
VAR HAKEMİ: Bram Van Driessche (Belçika)
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HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI DETAYLARI
UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maç 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
Belçikalı hakem Lawrence Visser'in düdük çalacağı bu kritik deplasman müsabakası Türkiye'de şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından ve yayıncı kuruluşun dijital platformlarından canlı izlenebilecek.