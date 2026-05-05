Hıdırellez tuz yiyip yatmak günah mı?

Hıdırellez tuz yiyip yatmak günah mı sorusu, her yıl 5 Mayıs gecesi yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle gençler arasında yaygın olan bu geleneksel inanış, rüyada kısmet görme amacıyla uygulanıyor. Peki Hıdırellez gecesi tuz yiyip yatmak dini açıdan uygun mu, günah sayılır mı?

Hıdırellez tuz yiyip yatmak günah mı sorusu, Hıdırellez ritüelleri arasında en çok tartışılan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Halk arasında kısmet açacağına inanılan bu uygulama, 5 Mayıs gecesi tuz yiyip su içmeden uyuma şeklinde yapılıyor. Ancak bu geleneğin dini açıdan hükmü olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, halk arasında baharın gelişiyle birlikte kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Hızır (bolluğu ve bereketi simgeler) ile İlyas'ın (yağmuru ve doğayı temsil eder) bir araya geldiği bu gün, yeni başlangıçların sembolüdür.

HIDIRELLEZ TUZ YİYİP YATMAK GÜNAH MI?

Ritüelin temel amacı, baharın gelişiyle birlikte niyet edilen dileklerin Hızır ve İlyas tarafından kabul edileceği inancıdır. Hıdırellez tuz ritüeli, bu anlamda bir tür manevi çağrı olarak görülse de, bazı din adamları bu tür uygulamaların İslam inancına uygun olmadığını ifade etmektedir.

HIDIRELLEZ TUZ RİTÜELİ DUASI NEDİR?

"Allah'ım, gönlümden geçen dileğimi biliyorsun. Bu gecenin bereketiyle, Hızır ve İlyas'ın buluştuğu vakit hürmetine, niyetimi kabul eyle. Kim bana su verirse, hayırlı kısmetim odur. Amin."

