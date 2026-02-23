Haberler

Hedef Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedef Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hedef Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedef Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hedef Sensin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor.

İzleyenleri ekrana bağlayan Hedef Sensin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hedef Sensin filmini izleyecek olanların merak ettiği Hedef Sensin konusu nedir, Hedef Sensin oyuncuları kimler ve Hedef Sensin özeti gibi konuları inceliyoruz.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin filmin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da gerçekleşmiştir.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI

Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

