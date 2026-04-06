Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanmasının ardından yapılan oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Hatice Terekeci Özkan Uşak Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Peki, Hatice Terekeci Özkan kimdir? Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN KİMDİR?

Yerel siyasette deneyimli bir isim olarak öne çıkan Özkan, uzun yıllardır CHP saflarında aktif görev alıyor ve Uşak yerel yönetiminde kritik sorumluluklar üstlenmiş bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Geçmişte Uşak’ın Ulubey ilçesinde meclis üyeliği yapmış olan Hatice Terekeci Özkan, partisi içinde güvenilen idari isimlerden biri olarak biliniyor. Belediye yönetimindeki tecrübesi, özellikle Özkan Yalım döneminde üstlendiği görevlerle de dikkat çekiyor. Başkan vekili sıfatıyla meclis oturumlarını yönetmesi, Özkan’ın liderlik ve idari becerisini ortaya koyuyor.

HATİCE TEREKECİ KAÇ YAŞINDA?

Hatice Terekeci Özkan’ın doğum tarihi veya yaşı hakkında kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak uzun yıllardır Uşak yerel siyasetine aktif katkı sağlaması ve geçmişte meclis üyeliği görevlerinde bulunması, deneyimli bir siyasi kariyere sahip olduğunu göstermektedir.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN NERELİ?

Hatice Terekeci Özkan’ın memleketiyle ilgili doğrudan bir bilgi bulunmamakla birlikte, Uşak ve Ulubey ilçesindeki yerel yönetim tecrübeleri, kentle olan güçlü bağını ve yerel siyasete olan bağlılığını ortaya koymaktadır.

HATİCE TEREKECİ ÖZKAN EVLİ Mİ?

Hatice Terekeci Özkan’ın evlilik durumu hakkında kamuya açık bilgi bulunmamaktadır.

NOT: Özkan'ın biyografi bilgileri netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.