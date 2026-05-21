Hatay'da yarın okullar tatil mi? 22 Mayıs Cuma Hatay okul var mı, yok mu? (Hatay Valiliği)

Hatay’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından etkisini artıran şiddetli sağanak yağışlar, kent genelinde ciddi bir sel felaketine neden olmuştur. Yaşanan gelişmeler sonrası öğrenciler ve veliler, 22 Mayıs Cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerinin durumu hakkında resmi açıklamaları yakından takip etmektedir. Peki, Hatay'da yarın okullar tatil mi? 22 Mayıs Cuma Hatay okul var mı, yok mu? Detaylar...

Mevcut bilgiler doğrultusunda Hatay Valiliği tarafından 22 Mayıs Cuma günü için il genelini kapsayan herhangi bir tatil kararı açıklanmamıştır. Bu nedenle eğitim kurumlarında derslerin planlandığı şekilde devam ettiği bilgisi öne çıkmaktadır. Ancak selin etkili olduğu bölgelerde yer yer ulaşım ve altyapı sorunlarının sürdüğü, bu durumun da ilerleyen saatlerde yeni değerlendirmeleri gündeme getirebileceği belirtilmektedir.

Hatay’da yaşanan sel felaketi sonrası eğitim kurumlarının durumu en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Şu an için resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre, 22 Mayıs Cuma günü Hatay genelinde okulların tatil edildiğine dair bir karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Samandağ ve çevre ilçelerde eğitim faaliyetlerinin normal akışında sürdüğü bilgisi paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte, özellikle ulaşım hatlarında meydana gelen aksaklıklar ve bazı bölgelerde yaşanan su baskınları nedeniyle yerel düzeyde farklı uygulamaların gündeme gelme ihtimali bulunmaktadır. Eğitim sürecinin kesintisiz devam edip etmeyeceği, bölgedeki hasar tespit çalışmaları ve resmi makamların yapacağı yeni değerlendirmelere bağlı olarak netleşecektir. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi özelinde de şu an için derslerin ertelenmesine yönelik resmi bir karar bulunmadığı, akademik takvimin mevcut haliyle sürdüğü ifade edilmektedir.