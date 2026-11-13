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"Hangisi TDK'ye göre 'hasırdan örülmüş saplı torba' anlamına gelir?"

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'Hangisi TDK'ye göre 'hasırdan örülmüş saplı torba' anlamına gelir?'
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Kanal D'de yayınlanan Beyaz'la Joker bilgi yarışmasında yarışmacıya "Hangisi TDK'ye göre 'hasırdan örülmüş saplı torba' anlamına gelir?" sorusu yöneltildi. Soru, izleyicilerin merak ettiği sorular arasında yer aldı. Yarışmacıya küfe, zembil, heybe ve sele seçenekleri sunuldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, sorunun doğru cevabını araştırıyor.

Sorunun doğru cevabı "Zembil" oldu. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre zembil, "hasırdan örülmüş saplı torba" anlamına geliyor. İşte zembil kelimesinin anlamı ve sorunun cevabına dair bilinenler.

"HANGİSİ TDK'YE GÖRE 'HASIRDAN ÖRÜLMÜŞ SAPLI TORBA' ANLAMINA GELİR?"

A) Küfe

B) Zembil

C) Heybe

D) Sele

Doğru cevap: B) Zembil

ZEMBİL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'e göre zembil, "hasırdan örülmüş saplı torba" anlamına geliyor. Zembil, Farsça kökenli bir kelime. Geçmişte pazar alışverişlerinde, tarlada ve bahçede ürün taşımak için yaygın olarak kullanılan zembiller, Anadolu'nun birçok yöresinde hala karşımıza çıkıyor. Günümüzde zembil, el örgüsü çanta modelleriyle moda dünyasında da yeniden ilgi görüyor.

ZEMBİL NASIL YAPILIR?

Zembiller geleneksel olarak hasır, saz, kamış ya da hurma yaprağı gibi doğal malzemelerden örülüyor. Örülen gövdeye taşımayı kolaylaştırmak için sap ya da kulp ekleniyor. Zembil, hafif ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca evlerin vazgeçilmez taşıma eşyaları arasında yer aldı.

ZEMBİL KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

"Annem pazardan aldığı sebzeleri zembile doldurdu."

"Köyde yaşlı kadınlar zembillerle bahçeden domates topluyordu."

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer seçenekler de geleneksel taşıma araçlarını ifade eden kelimeler:

Küfe: Sırtta yük taşımak için kullanılan, aşağıya doğru daralan büyük sepet. Özellikle hamallar ve bağ bozumunda üzüm taşıyanlar tarafından kullanılır.

Heybe: Omuza ya da hayvan sırtına atılan, iki gözlü dokuma torba. Genellikle kilim veya halı dokumasından yapılır.

Sele: Ağzı geniş, kenarları alçak, yayvan sepet. Özellikle meyve ve sebze taşımak için kullanılır.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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