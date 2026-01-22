Haberler

Hangisi, sözlükte tanımı olan bir deyimdir?

Hangisi, sözlükte tanımı olan bir deyimdir?
Güncelleme:
Peki, Hangisi, sözlükte tanımı olan bir

Peki, Hangisi, sözlükte tanımı olan bir deyimdir?

HANGİSİ, SÖZLÜKTE TANIMI OLAN BİR DEYİMDİR?

A) Havada bulut, sen bunu unut

B) Denizde kum, onda para

C) Geçme beni, geçerim seni

D) Ya şimdi, ya hiç

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ₺

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ₺

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

