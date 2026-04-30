Hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde hayattaydı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin ilgisini çeken sorular ekrana geldi. Sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Yarışmacının ne cevap vereceği merak konusu olurken, birçok kişi doğru cevabı öğrenmek için araştırma yapma gereği duydu. Hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde hayattaydı?

 

Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor. Peki, Hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde hayattaydı?

A: Ahmed Midhat Efendi

B: Tevfik Fikret

C: Nâmık Kemal

D: Mehmet Akif Ersoy

 Cevap: D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ?, 7. soruda ise 50.000 ? kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tartıştığı adama 'hakim/savcı' kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

Hakim/savcı kartını gösterip üste çıktı, yalanı kısa sürede anlaşıldı
Haberler.com
500

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi
İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu

İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü

Yaşlı kadın yemek yaparken feci şekilde can verdi
Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi

Küçük bir yara zannetti ama saatler içinde ölümle burun buruna geldi
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı