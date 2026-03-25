Hangi ünlülerin test sonucu pozitif çıktı? SON DAKİKA! Hangi ünlüler gözaltına alındı, test sonuçları açıklandı mı?

Şok iddialar gündeme bomba gibi düştü! Ünlü isimlerle ilgili sürpriz gözaltı kararları ve test sonuçları merakla bekleniyor. Hangi ünlülerin adının geçtiği, testlerin pozitif çıkıp çıkmadığı henüz netleşmedi. Sosyal medyada hızla yayılan haberler, magazin dünyasında büyük bir merak ve spekülasyon dalgası başlattı. Gözler şimdi resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Fikret Orman

Güzide Duran

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Hande Erçel

Burak Elmas

Sezgin Köysüren

Ferhat Aydın

Lütfiye Tuğçe Özbudak

Koray Serenli

Onur Bükçü

İsmail Behram Perinçekli

Kaan Mellart

Didem Soydan

Onur Talay

Mustafa Tari

OPERASYON OLAYI NEDİR?

Bu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak için özel yer veya malzeme sağlama”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kabul etmek”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” suçlamaları çerçevesinde yürüttüğü soruşturmanın bir parçası. 8 Ekim 2025’ten bu yana devam eden süreçte bugüne kadar 26 kişi tutuklandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Gözaltına alınan ünlüler ilk olarak hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor, ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Daha sonra savcıya ifade için adliyeye götürülüyorlar. Savcılık talebine göre, gözaltına alınanlar ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON NE ZAMAN BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına 8 Ekim 2025 tarihinde başlamıştı. O tarihten bu yana birçok müzisyen, menajer ve iş insanı soruşturma kapsamında ifade verdi ve kan ile saç örnekleri alındı.