Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında, nereli?

Şarkıları ve başarılı müzik kariyeriyle dikkat çeken Hande Ünsal, son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İzmir doğumlu sanatçının yaşı, eğitim hayatı ve müzik yolculuğu hakkında birçok soru gündeme gelirken, "Hande Ünsal kimdir?", "Hande Ünsal kaç yaşında?" ve "Hande Ünsal nereli?" soruları da arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte Hande Ünsal'ın hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar…

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Hande Ünsal, 25 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk pop müziği sanatçısı, müzisyen ve bestecidir. Pop müzik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Ünsal, sanatçı Niran Ünsal'ın kızıdır. Anneannesinin soyadını kullanan Hande Ünsal, müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamıştır.

HANDE ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 1992 doğumlu olan Hande Ünsal, 34 yaşındadır.

HANDE ÜNSAL NERELİ?

Hande Ünsal, İzmir doğumludur. Eğitim hayatını ise İstanbul'da sürdürmüş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

HANDE ÜNSAL'IN KARİYERİ

Hande Ünsal, profesyonel müzik kariyerine 2016 yılında yayımladığı "İki Çift Laf" isimli single ile başladı. Ardından "Oyna Oyna", "Seni Sever miydim?", "Nerdesin?", "Daha İyi", "İyi misin?", "Yorgun Savaşçı", "Sözüm Söz", "Çok Sevmekten", "Gönder Gelsin", "Son Perde", "Sen Yokken", "Yangın", "Yarı Deli", "Yine Ölmem" ve "Koş Gel" gibi şarkılarla müzik kariyerini sürdürdü.

Özellikle "Sözüm Söz", "Daha İyi" ve "Nerdesin?" adlı şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, 2025 yılında "Halim" adlı ilk albümünü yayımladı. Kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Hande Ünsal, En İyi Kadın Pop Sanatçısı, En İyi Çıkış Yapan Kadın Pop Sanatçısı, En İyi Single ve En İyi Klip gibi farklı kategorilerde çok sayıda başarı elde etti. Sanatçı, DMC etiketiyle müzik çalışmalarını sürdürmektedir.