Hande Baladın neden yok, Hande Baladın nerede, Hande Baladın voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2026 Voleybol Milletler Ligi öncesinde açıklanan kadro sonrası Hande Baladın hakkında merak artarken, yıldız oyuncunun durumuna ilişkin detaylar gündem oldu. Milli takımın deneyimli isimlerinden biri olan Baladın’ın kadroda olmaması, taraftarlar arasında soru işaretlerine neden olurken gözler resmi açıklamalara çevrildi.

HANDE BALADIN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda Hande Baladın’ın ismine yer verilmedi. Ancak deneyimli smaçörün neden kadroya dahil edilmediğine dair Türkiye Voleybol Federasyonu veya teknik heyet tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FİLENİN SULTANLARI VNL MARATONUNA BREZİLYA’DA BAŞLIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya’nın Brasilia kentinde VNL 2026 ilk etabında sahaya çıkacak. Milliler, üç etaplı turnuvada ilk 8’e girerek finallere kalmayı hedefliyor.

İkinci etap 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara’da oynanırken, üçüncü etap karşılaşmaları 8-12 Temmuz’da Japonya’nın Kansai bölgesinde gerçekleştirilecek.

VNL FİNALLERİ MAKAO’DA OYNANACAK

Üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, 2026 Kadınlar VNL Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak. Final etabı ise 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Makao kentinde düzenlenecek.

Filenin Sultanları, VNL tarihindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Milli takım 2023’te şampiyonluk, 2021’de üçüncülük, 2018’de ikincilik ve diğer yıllarda üst sıralar elde ederek önemli bir başarı grafiği yakaladı.

BREZİLYA ETABI KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Hande Baladın’ın kadroda yer almamasıyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, voleybolseverler Türkiye Voleybol Federasyonu ve teknik ekipten gelecek olası açıklamaları bekliyor. Oyuncunun ilerleyen etaplarda kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.