Hamido Baklava kim, İngilizce konuşan baklavacı Adnan Yılmaz kimdir?

İngilizce konuşan baklavacı Adnan Yılmaz kimdir sorusu, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'in 16 Ekim 2026 Cuma akşamki bölümü öncesinde merak konusu oldu. İstanbul'da yazılım mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans için gittiği ABD'de mesleğini bırakarak baklavacılığa yönelen Yılmaz, Gaziantep baklavasını önce Amerika'ya, ardından tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Yarışmada baklava üzerine bir belgesel hazırlama hayalini de anlatacak. Adnan Yılmaz'ın viral olan videosunda neler vardı? Tüm detaylar haberimizde…

HAMİDO BAKLAVA KİM?

Hamido Baklava, Gaziantep merkezli Hamido Baklava & Fıstık markasının adı. Gaziantep'in birinci sınıf baklavasını bayi ve satış noktası ağıyla tüketicilere ulaştıran marka, son dönemde ABD'deki tanıtım çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Markanın Amerika'daki ana distribütörlüğünü ise Adnan Yılmaz yürütüyor. Hamido Baklava, Yılmaz ile birlikte Gaziantep baklavasını dünyaya tanıtmayı ve uluslararası bir marka haline getirmeyi amaçladığını açıklıyor.

İNGİLİZCE KONUŞAN BAKLAVACI ADNAN YILMAZ KİMDİR?

Adnan Yılmaz, Hamido Baklava'nın ABD ana distribütörü olarak faaliyet gösteren Gaziantepli bir girişimci. Yılmaz, İstanbul'da yazılım mühendisliği eğitimi aldıktan sonra 2000'li yılların başında yüksek lisans yapmak için ABD'ye gitti. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Yılmaz, burada mühendislik mesleğini bırakarak baklavacılığa yöneldi. Ticari faaliyetlerini Los Angeles merkezli olarak sürdüren Yılmaz, sosyal medya profillerinde kendisini Gaziantep'ten Kaliforniya'ya uzanan bir baklava ve iş insanı olarak tanıtıyor.

"BAKLAVA UNCLE" LAKABIYLA TANINIYOR

Adnan Yılmaz, sosyal medyada "The Baklava Uncle" lakabıyla anılıyor. Yılmaz, kendisine hem "Baklava Uncle" hem de "Baklavacı Dayı" dendiğini anlatıyor. Bu lakap, Yılmaz'ın Gaziantep baklavasını sıcak ve samimi anlatımıyla tanıtan videolarının ardından takipçileri arasında yayıldı.

AMERİKAN AKSANIYLA ANLATTI, MİLYONLARA ULAŞTI

Adnan Yılmaz'ı geniş kitlelere tanıtan, Gaziantep baklavasının yapım aşamalarını Amerikan aksanıyla İngilizce anlattığı video oldu. Yılmaz, baklava yufkasının açılmasından şerbetleme aşamasına kadar tüm süreci İngilizce olarak aktardı. Video kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Yılmaz, paylaşımın başlangıçta yalnızca baklavanın üretim sürecini doğal haliyle göstermek amacıyla hazırlandığını, bu kadar ilgi göreceğini beklemediklerini söyledi.

YAPAY ZEKÂ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Videonun ardından sosyal medyada Yılmaz'ın akıcı İngilizcesinin yapay zekâ ya da dublaj ile oluşturulduğu yönünde yorumlar yapıldı. Bu iddialara doğrudan yanıt veren Yılmaz, görüntülerde herhangi bir yapay zekâ veya dublaj kullanılmadığını, videolardaki sesin kendisine ait olduğunu açıkladı. Yılmaz, yapay zekâ yorumlarının kendisini önce şaşırttığını, ardından güldürdüğünü anlattı. İngilizcesini dil okulunda ve yüksek lisans eğitiminde, ardından da günlük hayatta ve iş dünyasında geliştirdiğini belirtti.

SPACEX'E BAKLAVA GÖNDERDİ

Adnan Yılmaz, bugün ABD'de farklı eyaletlere ve şirketlere baklava gönderdiğini anlatıyor. Yılmaz, Gaziantep baklavasını Los Angeles'ta Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e kadar ulaştırdığını söyledi. Amacının Gaziantep baklavasını Amerika'da hak ettiği yere taşımak ve ardından dünyaya yaymak olduğunu vurgulayan Yılmaz, baklavanın yerli üretim ve geleneksel bir kültürel miras olduğuna dikkat çekiyor.

ADNAN YILMAZ BEYAZ'LA JOKER'DE YARIŞACAK

Adnan Yılmaz, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'in 16 Ekim 2026 Cuma akşamki bölümünde yarışmacı olarak yer alacak. Yılmaz, programda mesleğini ve geleceğe yönelik hedeflerini anlatacak. Yarışmacının hayalleri arasında baklava üzerine bir belgesel hazırlamak ve bu projeyi bir yayın platformunda izleyiciyle buluşturmak da bulunuyor. Yılmaz'ın yarışmadaki ilerleyişi, programın üçüncü bölümünde ekrana gelecek.

BEYAZ'LA JOKER 16 EKİM YARIŞMACILARI

Beyaz'la Joker'in 16 Ekim bölümünde Adnan Yılmaz'ın yanı sıra Nicola Gheibi, Hülyanur Bostan ve Halil Karakuş da yarışacak. Programın ilk yarışmacısı Nicola Gheibi olurken, Tarkan hayranı olduğu belirtilen moleküler biyoloji öğrencisi Hülyanur Bostan, yarışma öncesinde gördüğü bir rüyayı stüdyoyla paylaşacak. Gecenin son yarışmacısı olan çiftçi Halil Karakuş ise özellikle coğrafya alanındaki bilgi birikimiyle dikkat çekecek.

BEYAZ'LA JOKER SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beyaz'la Joker'in yeni bölümü 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Erdi Yapım imzasını taşıyan ve sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün üstlendiği programın büyük ödülü 3 milyon TL. Program, televizyon yayınının yanı sıra Kanal D'nin resmi dijital yayın kanalları üzerinden de takip edilebilecek.