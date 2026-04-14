Hafsanur Sancaktutan ne açıklama yaptı? Hafsanur Sancaktutan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ne dedi, tekrar test mi yaptıracak?

Hafsanur Sancaktutan’ın uyuşturucu test sonucuna ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncunun konuyla ilgili nasıl bir açıklama yaptığı merak konusu oldu. Test sonucunun pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından Sancaktutan’ın yeni bir test yaptırıp yaptırmayacağı ve sürece dair atacağı adımlar gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Saç örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Magazin gündemine damga vuran gelişmede, Hafsanur Sancaktutan hakkında yapılan Adli Tıp incelemesinin sonucu kamuoyuna yansıdı. Testin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından oyuncudan gecikmeden açıklama geldi.

Sancaktutan, yaptığı açıklamada söz konusu maddeyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı:

“Hayatım boyunca yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım.”

Oyuncu, Adli Tıp sonucuna rağmen bir karışıklık olabileceğini belirterek süreci resmi yollarla yeniden başlatacağını ifade etti.

“Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim.”Sancaktutan, konunun aydınlatılması için tüm adımları atacağını da sözlerine ekledi:

“Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm.”

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlamalarıyla çok sayıda isme yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.