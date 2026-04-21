Gülistan Doku kimdir, Gülistan Doku kaç yaşında, ne zaman, nerede öldü?

Gülistan Doku’nun 2020 yılında kaybolmasının ardından geçen süreçte, genç öğrencinin nerede olduğu ve başına ne geldiği soruları hâlâ netlik kazanmış değil. “Ne zaman ve nerede öldü?” sorusu sıkça gündeme gelse de, resmi kayıtlarda ölümüne dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. O tarihten bu yana yürütülen arama çalışmaları ve soruşturmalar kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç olarak devam ediyor.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Gülistan Doku olayı, Tunceli’de üniversite eğitimi gören genç öğrencinin 2020 yılında aniden kaybolmasıyla başlayan ve uzun yıllardır çözülemeyen bir kayıp dosyası olarak gündemdeki yerini koruyor. Son gelişmelerle birlikte yeniden tartışılan olay, hem kamuoyu hem de sosyal medya tarafından yakından takip ediliyor. Soruşturma sürecinde ortaya çıkan yeni detaylar, dosyanın seyrini yeniden gündeme taşıdı.

SORUŞTURMADA SON DURUM VE TUTUKLULUK GELİŞMELERİ

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada zaman içinde önemli gelişmeler yaşanırken, dosyada tutuklu sayısının 8’e yükseldiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Doku için yürütülen çalışmalar, olayın cinayet şüphesiyle genişletildiğini ortaya koydu. Süreç, Türkiye’de en çok konuşulan kayıp vakalarından biri olmayı sürdürüyor.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?

1995 doğumlu olan Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiydi ve Tunceli’de eğitim hayatını sürdürüyordu. Genç öğrencinin kaybolmasının ardından ailesi ve çeşitli insan hakları savunucuları, olayın aydınlatılması için yıllardır çağrılarını sürdürüyor. Doku dosyası, Türkiye’de kayıp vakaları arasında en çok takip edilen ve toplumsal yankı uyandıran olaylardan biri olarak öne çıkıyor.