GTA 6 ne kadar, Türkiye fiyatı kaç TL? Standard ve Ultimate sürüm farkı

GTA 6'nın Türkiye fiyatı PlayStation Store'da Standard Edition için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL. Rockstar Games'in yeni oyunu Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Bu tutarlar dijital ön sipariş fiyatı; mağaza sayfasına göre ön sipariş verenler oyunu çıkıştan önce konsola indirebiliyor.

GTA 6 NE KADAR?

PlayStation Store'un Türkiye sayfasında oyunun iki sürümü var: Standard Edition 3.999,00 TL, Ultimate Edition 4.999,00 TL. İki sürüm arasındaki fark 1.000 TL. Haberci TV'nin 19 Ekim 2026 tarihli haberine göre Xbox Store Türkiye'de de fiyatlar aynı.

STANDARD VE ULTIMATE SÜRÜM ARASINDA NE FARK VAR?

Standard Edition'da oyunun kendisi, Vintage Vice City Pack adlı ek paket, bir aylık GTA+ üyeliği ve ön yükleme hakkı bulunuyor. Ultimate Edition bunların hepsini içeriyor ve üstüne Ultimate Edition Upgrade paketini ekliyor. Bu yükseltme paketi mağazada ayrıca da satılıyor; yani Standard sürümü alan biri farkı sonradan kapatabiliyor.

ÖN SİPARİŞ BONUSU NE?

19 Kasım 2026'ya kadar dijital ön sipariş veren ya da oyunu satın alan oyuncular bir aylık GTA+ üyeliği ve Vintage Vice City Pack alıyor. PlayStation Store'daki koşullara göre GTA+ üyeliği iptal edilmezse otomatik olarak yenileniyor. Üyelik başkasına devredilemiyor ve her hesapta bir kez kullanılabiliyor. Ultimate Edition Upgrade paketini ayrı satın alanlar bu teklifin kapsamına girmiyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKIYOR?

Oyun ilk aşamada yalnız PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için satışa sunuluyor. PlayStation Store sayfası oyunun PS5 Pro için geliştirilmiş sürümü desteklediğini de gösteriyor. PC sürümü için henüz bir tarih açıklanmadı.