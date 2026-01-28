Haberler

Getir çöktü mü? 28 Ocak Çarşamba Getir neden açılmıyor?

Getir çöktü mü? 28 Ocak Çarşamba Getir neden açılmıyor?
Güncelleme:
Bazı kullanıcılar, sosyal medyada popüler yemek ve alışveriş uygulaması Getir'in çöktüğünü uygulamanın açılmadığını iddia etti. Getir neden açılmıyor? Getir çöktü mü? soruları internette aratılmaya başlandı.

İhtiyaç duyulan pek çok ürünü kapıya getiren "Getir" uygulamasına bugün giriş yapmak ve sipariş vermek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Sorunun neden kaynaklandığını merak eden kullanıcılar Getir çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalar yapmaya başladı.

GETİR ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Getir uygulamasında yaşanan erişim sorunu nedeni ve gelecek olan resmi açıklaya ilişkin detaylar şu şekilde;

Getir uygulamasının kullanıcılarının yaşadığı erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde burada olacak.

Hata raporu:

Getir çöktü mü? 28 Ocak Çarşamba Getir neden açılmıyor?


GETİR UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLER

Getir ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 21 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir. Şirketin planları arasında Londra, Paris, São Paulo ve New Mexico gibi şehirlerde de hizmet etmek vardır. 27 Ocak 2021 itibarıyla Londra'da hizmet vermeye başlamışlardır.

