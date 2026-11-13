Gelinim Mutfakta kim kazandı, 13 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim 1. oldu, puan durumu ne, çeyrek altını, bileziği kim aldı?

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Final bölümünün ardından "Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?", "Çeyrek altını kim aldı?" ve "Bilezikleri kim kazandı?" soruları merak konusu oldu. İşte 13 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın kazananı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 13 Kasım Cuma günü günün birincisi Yeşim oldu.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Haftanın final gününde çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU, BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta boyunca topladığı 77 puanla Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi Yeşim oldu. Yeşim, 15 altın bileziğin de sahibi oldu.

AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Ajda bileziği Cemile'nin kayınvalidesi Ulviye Hanım kazandı. Ulviye Hanım bileziği, hafta boyunca gelinine verdiği toplam 21 puanla aldı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta hiçbir yarışmacı elenmedi. Final bölümünde Yeşim ile Cemile arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine sunucu Aslı Hünel, Cemile'ye kırmızı kart göstererek onu iki hafta yarışmadan uzaklaştırdı. Bu ceza nedeniyle bu hafta eleme yapılmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi 77 puanla Yeşim oldu. Bu hafta Cemile, Tuğba, Sevim ve Yeşim, haftalık puan tablosunda sıralama için yarıştı.