Gelinim Mutfakta Cemile ayrıldı mı, Cemile, Gelinim Mutfakta'dan gitti mi, Cemile elendi mi, neden kırmızı kart gördü, Cemile neden yok?

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Bölümün ardından izleyiciler "Gelinim Mutfakta Cemile ayrıldı mı?", "Cemile elendi mi?" ve "Cemile yarışmadan gitti mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta'da Cemile ile ilgili son durum.

GELİNİM MUTFAKTA CEMİLE AYRILDI MI?

Cemile, Gelinim Mutfakta'dan tamamen ayrılmadı. Yeşim ile yaşadığı tartışmanın ardından sunucu Aslı Hünel, Cemile'ye kırmızı kart gösterdi. Bu kararla Cemile iki hafta boyunca yarışmadan uzaklaştırıldı.

CEMİLE ELENDİ Mİ?

Cemile puanlama sonucunda elenmedi, aldığı ceza nedeniyle yarışmadan geçici olarak uzaklaştırıldı. Cemile'nin aldığı ceza nedeniyle bu hafta herhangi bir yarışmacı elenmedi.

YEŞİM İLE CEMİLE ARASINDA NE OLDU?

Tartışma, yemeklerin puanlandığı bölümde başladı. Cemile, Yeşim'in kayınvalidesi Beyhan Hanım'ın neden orada olduğunu sorgulayınca iki gelin arasında gerginlik yaşandı. Yeşim'in "Önce kendini yetiştir" yönündeki sözlerine Cemile yüksek sesle tepki gösterdi. Tuğba araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Gerilim, Cemile'nin Yeşim'den 1 puan almasının ardından daha da büyüdü ve Aslı Hünel kırmızı kart kararı verdi.

CEMİLE NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Cemile'nin iki haftalık uzaklaştırma süresinin ardından yarışmaya geri dönmesi bekleniyor. Dönüş tarihine ilişkin programdan ayrıca bir açıklama yapılmadı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 13 Kasım Cuma günü günün birincisi Yeşim oldu. Yeşim, çeyrek altının da sahibi oldu. Cemile ise 10 Kasım Pazartesi günü 21 puan alarak günün birincisi olmuş ve çeyrek altını kazanmıştı.