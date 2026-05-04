Gaziantep okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Gaziantep'te okul yok mu, hava yağmurlu mu? (GAZİANTEP VALİLİĞİ)?

5 Mayıs Salı günü Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Gaziantep Valiliği'nintatil ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Gaziantep'te yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi duyuruları takip ediyorlar.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

GENEL HAVA DURUMU

Gaziantep’te 5 Mayıs Salı günü bahar ile yaz arası sıcaklıkların hissedildiği güneşli bir hava etkili oluyor. Gün boyunca gökyüzünün büyük ölçüde açık olması beklenirken, şehir genelinde sıcak ve kuru hava dikkat çekiyor.

SICAKLIK DURUMU

Kentte günün en yüksek sıcaklığının 30°C, en düşük sıcaklığının ise 17°C civarında olması öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık belirgin şekilde artarak yaz aylarını andıran bir atmosfer oluşturacak.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Gaziantep’te Salı günü için yağış beklenmiyor. Hava açık ve güneşli seyrini sürdürürken, nem oranının düşük olmasıyla birlikte kuru bir hava hakim olacak.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgârın genellikle hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak sıcak havayı belirgin şekilde düşürecek bir serinletici etki beklenmiyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Gaziantep’te yaz sıcaklarına yaklaşan bir hava tablosu öne çıkıyor. Güneşli ve yağışsız hava koşulları nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş etkisine karşı tedbirli olması öneriliyor.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.