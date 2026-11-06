Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, Gaziantep FK Kasımpaşa nereden CANLI izlenir?

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Gaziantep Fk Kasımpaşa maçı, bugün saat 20.00'de Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Gaziantep FK Kasımpaşa maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Gaziantep FK ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Gaziantep FK Kasımpaşa maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 77. kanaldaki beIN SPORTS 1'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Gaziantep FK Kasımpaşa maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Maçı internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

SÜPER LİG 11. HAFTA NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, 6 Kasım Cuma günü oynanacak Gaziantep FK Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Haftanın diğer karşılaşmaları hafta sonu oynanacak. Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK deplasmanına çıkacak. Bu maç, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak.