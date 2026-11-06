Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, Gaziantep FK Kasımpaşa nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK Kasımpaşa maçı hangi kanalda, Gaziantep FK Kasımpaşa nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası bu akşam oynanacak Gaziantep FK Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Gaziantep FK, kendi sahasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Haftanın açılış maçında her iki takım da üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Gaziantep FK Kasımpaşa maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Gaziantep Fk Kasımpaşa maçı, bugün saat 20.00'de Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Gaziantep FK Kasımpaşa maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Gaziantep FK ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Gaziantep FK Kasımpaşa maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 77. kanaldaki beIN SPORTS 1'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

GAZİANTEP FK KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Gaziantep FK Kasımpaşa maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Maçı internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.

SÜPER LİG 11. HAFTA NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, 6 Kasım Cuma günü oynanacak Gaziantep FK Kasımpaşa maçıyla başlıyor. Haftanın diğer karşılaşmaları hafta sonu oynanacak. Fenerbahçe, 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK deplasmanına çıkacak. Bu maç, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Ozan Tufan'a Sergen Yalçın'dan büyük şok! 'Alarmları kurduk' demişti

Böyle gülüyordu! Aldığı haberle yıkıldı
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölen Dr. Emine Yılmaz toprağa verildi! Radyolog eşi ihmal iddiasıyla yasal süreç başlattı

Eşinden ihmal iddiası! 11 saatlik ameliyatta o ilaç detayı
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Sena öğretmene acı veda! Gözyaşları sel oldu
Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

AVM'de akılalmaz olay! Torununu savunayım derken hapse girdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi28

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti

Hilal öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
Süleymancıların liderinin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Savcılık peşini bırakmıyor

Süleymancıların liderinin ölümünde savcılıktan kritik talep
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında

Bir zamanlar paha biçilemiyordu! Son hali şaşırttı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Adliyede 6,5 milyon liralık zimmet davasında karar

Kadın adliye çalışanının 6,5 milyon liralık vurgununda karar çıktı
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış38

8 kişiyi öldüren seri katilin ilk ifadesi! Derdi buymuş