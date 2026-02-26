Galatasaray Ziraat Bankkart maçı hangi kanalda Galatasaray HDIS Ziraat Bankkart nereden CANLI izlenir?

Süper Lig'in voleybol sahalarındaki dev karşılaşması Galatasaray ve Ziraat Bankkart arasında oynanıyor. Galatasaray HDİS – Ziraat Bankkart maçını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, doğru kanal ve online platformları araştırıyor. Bu yazımızda, maçın yayın bilgilerini ve canlı izleme yollarını bulabilirsiniz.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray HDIS ve Ziraat Bankkart arasındaki nefes kesen TVF Efeler Ligi mücadelesi, voleybolseverlerle buluşuyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri netleşti: Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından ekranlara gelecek ve saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, maçın yayın adresi olarak sporseverlere farklı seçenekler sunuyor. Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebilen karşılaşma, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in önemli voleybol maçlarından biri olan Galatasaray HDIS – Ziraat Bankkart karşılaşması, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, sporseverlerin ekran başına geçmesi gereken saat olan 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'un önde gelen spor salonlarından Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada, Galatasaray HDIS ile Ziraat Bankkart sahada kıyasıya mücadele edecek.