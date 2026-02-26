Haberler

Galatasaray Ziraat Bankkart maçı hangi kanalda Galatasaray HDIS Ziraat Bankkart nereden CANLI izlenir?

Galatasaray Ziraat Bankkart maçı hangi kanalda Galatasaray HDIS Ziraat Bankkart nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile Ziraat Bankkart arasındaki heyecan dolu maçı kaçırmak istemeyenler için yayın detayları merak konusu. Peki, Galatasaray – Ziraat Bankkart maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maçı canlı izlemek mümkün mü? İşte tüm detaylar ve canlı izleme seçenekleri…

Süper Lig'in voleybol sahalarındaki dev karşılaşması Galatasaray ve Ziraat Bankkart arasında oynanıyor. Galatasaray HDİS – Ziraat Bankkart maçını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, doğru kanal ve online platformları araştırıyor. Bu yazımızda, maçın yayın bilgilerini ve canlı izleme yollarını bulabilirsiniz.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray HDIS ve Ziraat Bankkart arasındaki nefes kesen TVF Efeler Ligi mücadelesi, voleybolseverlerle buluşuyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri netleşti: Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından ekranlara gelecek ve saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, maçın yayın adresi olarak sporseverlere farklı seçenekler sunuyor. Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebilen karşılaşma, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in önemli voleybol maçlarından biri olan Galatasaray HDIS – Ziraat Bankkart karşılaşması, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, sporseverlerin ekran başına geçmesi gereken saat olan 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY HDIS – ZİRAAT BANKKART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'un önde gelen spor salonlarından Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada, Galatasaray HDIS ile Ziraat Bankkart sahada kıyasıya mücadele edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul
İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İsrail'den şiddetli hava saldırısı! Ordu sözcüsünden açıklama geldi