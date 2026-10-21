Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Galatasaray – Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45’te İstanbul’da oynanacak. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta taraftarının desteğini arkasına alarak Alman ekibi karşısında Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir sonuç peşinde olacak. İşte Galatasaray – Stuttgart maçına dair tüm detaylar.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Avrupa’da 25 Ekim’de kış saatine geçilmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatleri bir saat ileri kayıyor. Bu nedenle ekim ayında 19.45 ve 22.00’de oynanan maçlar, kasım ayından itibaren 20.45 ve 23.00’te başlayacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ndeki iç saha avantajını kullanarak Alman rakibine karşı üç puan almayı hedefliyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanıyor. Galatasaray – Stuttgart karşılaşmasının da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek.

STUTTGART HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Stuttgart, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart kentinin futbol takımı ve Almanya’nın en üst liginde, Bundesliga’da mücadele ediyor. Kulübün tam adı VfB Stuttgart. Beş kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Stuttgart, ülkenin köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Lig aşamasına Sporting Lizbon deplasmanında ve sahasında Barcelona karşısında mağlubiyetlerle başlayan Galatasaray, üçüncü haftada 21 Ekim’de Fransa’da Lille ile karşılaşıyor. Stuttgart maçının ardından sarı-kırmızılılar 24 Kasım’da sahasında Aston Villa’yı ağırlayacak, 8 Aralık’ta AEK Atina deplasmanına çıkacak. Galatasaray, 19 Ocak’ta sahasında Feyenoord ile karşılaşacak ve lig aşamasını 27 Ocak’ta PSG deplasmanında tamamlayacak.