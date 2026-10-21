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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. İki takım da organizasyondaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Lille maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? Detaylar...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile oynayacağı karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın kanalları üzerinden izleyebilecek.

Fransa'da oynanacak karşılaşmada Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk iki haftasında oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek. Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Sloven Rade Obrenovic üstlenecek.

Galatasaray, organizasyonun ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1, ikinci haftasında ise sahasında İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

Lille de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e sahasında 3-2 yenildi. Fransız ekibi, ikinci haftada ise İngiltere temsilcisi Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Her iki takım da üçüncü hafta karşılaşmasında ilk puanını veya puanlarını alabilmek için mücadele edecek.